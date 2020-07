Há algum tempo que a Porsche anda a testar um protótipo que levanta o sobrolho a muitos, mas tudo indica que a casa de Zuffenhausen está a tratar de uma nova versão do fantástico 911997 Sport Classic.

Claro que a primeira coisa que se destaca é o “bico de pato”, o spoiler traseiro que é igualzinho ao spoiler do referido 911 Sport Classic, prestando, assim, tributo, aos 911 do passado. Tudo o resto é mais intrigante, pois o carro de testes tem as entradas de ar e a carroçaria musculada do 911 Turbo S, pelo que o novo Sport Classic terá o mesmo motor de 3,8 litros turbo com 641 CV e 800 Nm de binário.