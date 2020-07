Há dias o AUTOMAIS cumpriu o primeiro ensaio ao Land Rover Defender, mas já estão a ser buriladas novas versões, entre elas uma que oferece um V8 com 500 CV.

O protótipo que os nossos camaradas do sítio carscoops.com “apanharam” no Nurburgring, é do Defender V8. É um veículo muito semelhante a um Defender 110, mas nas imagens percebem-se os travões maiores, as quatro saídas de escape e o autocolante “Prototype Vehicle” no capô, deixa claro que por baixo do capô estará o bloco V8.

Este que será o derradeiro modelo da Land Rover a exibir o motor V8, pois a marca britânica vai descontinuar o bloco de origem Ford que a marca britânica tem vindo a acumular em stock antes de acabar a produção no final do ano. Confirma-se que a Land Rover não vai usar o bloco 4.4 litros V8 de origem BMW que está montado nos Range Rover.

Sendo assim, a Land Rover está a pensar fazer um produto de produção limitada (até porque não há muitos motores apesar da “stockagem”) que não será, porém, um produto totalmente SVR (a divisão de produtos especiais da Land Rover). Será impressionante, até pelo V8, terá suspensões revistas e, como referimos, novos travões.

Haverá, também, mudanças no estilo do Defender, com novos para choques à frente e atrás, jantes de maiores dimensões e um capô diferente. Já no interior as coisas ficam mais ou menos na mesma. O V8 só deverá estar disponível no Defender 110, podendo em caso de procura haver um 90 V8. O carro será revelado no próximo ano.