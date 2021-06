As linhas modernas do carro elétrico E-Legend EL1 são inspiradas no mítico Audi Sport Quattro.

O Audi Sport Quattro é um dos carros míticos da marca alemã. Agora, um fabricante alemão, E-Legend, que tem a sede a meros 35 km de Ingolstadt, casa da Audi, e cujo fundador fez parte da equipa que desenhou o Audi Sport Quattro, apresentou as primeiras imagens geradas a computador daquele que será um carro elétrico denominado E-Legend EL1. O principal destaque são as parecenças com o mítico clássico alemão, mas que substitui o tradicional motor a combustão por tecnologia elétrica.

No exterior, apesar de linhas bem mais modernas, encontramos detalhes reconhecidos do Quattro como é o caso das aberturas no capot, cavas de roda vincadas e jantes brancas de cinco raios. Quanto ao interior, ainda por finalizar, podemos esperar tecnologia de ponta e um conceito minimalista, ou seja, com os botões físicos reduzidos ao mínimo.

No entanto, um dos principais destaques são os dados técnicos fornecidos pela E-Legend. A empresa vai recorrer a três motores elétricos, um no eixo dianteiro e dois no eixo traseiro, que vão debitar em conjunto 816 cv. A potência chega, naturalmente, às quatro rodas motorizes e o carro elétrico vai ser capaz de acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,8 segundos e 10 segundos até aos 200 km/h. Os três motores são alimentados pela bateria de 90 kWh que oferecem até 400 km de autonomia. Segundo a empresa, o primeiro protótipo deve chegar já em 2022 e as primeiras unidades poderão estar prontas no final de 2023. A E-Legend pretende produzir 30 unidades com um fantástico preço de 1.06 milões de euros cada um.