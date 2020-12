Muito provavelmente já se deparou com um acidente de viação. Infelizmente, são bastante comuns principalmente quando as condições da estrada não são as melhores. No entanto, também sabe que há sempre pessoas que gostam de abrandar, algumas quase parar, para ver o acidente, mesmo quando este é na faixa de rodagem contrária! Esta ação é bastante perigosa, não só para o condutor que a faz, mas também para quem o segue. Se costuma fazer isto, devia mesmo ponderar deixar de fazer porque pode acontecer exatamente o que a Direção-Geral de tráfego espanhola mostrou na sua conta oficial de Twitter.

No vídeo em baixo, que apesar de não ser novo continua bastante atual, podemos ver que o condutor da frente está praticamente parado numa via rápida e, para piorar a situação, na faixa da esquerda. O carro que seguia atrás não conseguiu parar a tempo e acabou por embater na traseira do pequeno utilitário cinzento, dando origem a um segundo acidente no mesmo local.