Um ano volvido sobre a revelação do E-Ducato, eis que a Fiat Professional (a divisão de comerciais da Fiat) lança o modelo no mercado.

Para chegar ao modelo final, a Fiatfezvárias séries de medições e testes, que tiveramem conta todas as variáveis de utilização por diferentes tipos de clientes, e também aspetos dinâmicos, de carga e ambientais.O novo modelo elétrico juntar-se-á ao Ducato Natural Power, alimentado a gás natural, na oferta de sistemas de propulsão alternativos, para enfrentar os desafios domercado.

Tudo começa com um novo logótipo criado pelo centro de Eestilo da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) que é uma espécie de abraço simbólicoentre o futuro e o presente do Ducato.O logótipo é constituído por dois elementos distintos: a letra”E” em azul – cor tradicionalmente associada a inovação e sustentabilidade, precedida por um “D”, de Ducato,em prata escovada por cima.

Este furgão 100% elétrico faz a ponte com um passado de 39 anos decorridos desde a apresentação do primeiro Ducato. O desenvolvimento do E-Ducato incluiu mais de um ano de medições em estradapara avaliar mais de 28.000 veículos conectados. As medições sob uma perspetiva de cliente foram efetuadas por uma equipa de profissionais dedicada em veículos com motor de combustão interna ao longo de mais de 50 milhões de quilómetros, para ter em conta todas as variáveis de utilização pelo cliente e aspetos de dinâmica, carga e ambientais.

As análises centraram-se na quilometragem, na variabilidade de modelo para qualquer tipo de missão, consumo de combustível, emprego do veículo e temperatura.

O E-Ducato propõe ainda alternativas modulares para as dimensões das baterias, com autonomia num ciclo de entregas real tipicamente urbano que vai de 200 a cerca de 300km (ciclo cidade WLTP) em diversas condições ambientais, dependendo dopackde baterias, e em várias configurações de carregamento.

Avelocidade está limitada a 100 km/h para melhor absorção de energia, tem uma potência máxima de 122CV e binário máximo de 280Nm. O motor elétrico ajuda a manter fortes os pontos que destacam o furgão da Fiat: o melhor volume de carga na classe, entre 10 e 17m3, e carga útil até 1950 kg, igualmente o melhor valor na classe. O E-Ducato é 100% conectado, oferecendo uma exclusiva série de conteúdos que respondem às exigências profissionais e de eletrificação de todos os tipos de clientes, desde veículo de serviço até frotas de dimensão considerável que usam um sistema de gestão de frota. O E-Ducato e 100% Ducato, 100% Elétrico, diz a Fiat.