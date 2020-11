O Mazda MX-30, o primeiro modelo 100% elétrico da marca japonesa, recebeu a avaliação de cinco estrelas nos testes recentemente efetuados pelo Euro NCAP. O MX-30 teve 91% na avaliação respeitante à proteção de adultos – a nota mais alta entre todos os veículos testados no presente ano, segundo as regras mais rigorosas de 2020 – e 87% na que avalia o nível de segurança para as crianças.

Também a mais recente geração do Jazz foi submetida aos rigorosos testes de segurança do Euro NCAP. O pequeno Honda conseguiu uma pontuação de 87% na segurança de adultos e de 83% na de crianças. No que diz respeito à segurança de peões e à avaliação dos sistemas de segurança disponíveis, o Jazz superou o MX-30 com avaliações de 80%/76% e 68%/73%, respetivamente.

“Quer o Honda Jazz, quer o Mazda MX-30 merecem o nosso reconhecimento pelos resultados de cinco estrelas obtidos. Os resultados publicados demonstram que os testes de 2020 do Euro NCAP têm vindo a ter um grande impacto no equipamento de segurança e no desempenho dos modelos em comercialização no mercado europeu no respeitante a testes de colisão, inclusivamente nos recentes modelos eletrificados”, refere Michiel van Ratingen, um dos responsáveis máximos do Euro NCAP.

