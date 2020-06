Chama-se E-Tense 225 e oferece ao SUV DS7 Crossback uma motorização Plug In com 225 CV e 360 Nm.

A eletrificação da gama DS está a acelerar e este novo modelo vem juntar-se ao DS3 Crossback E-Tense (100% elétrico) e ao DS7 Crossback E-Tense 4×4 (Plug In 4×4 com 300 CV). O DS7 Crossback E-Tense 225 está equipado com um motor térmico de 180 CV e 300 Nm associado a um motor elétrico com 100 CV, ligado diretamente à caixa automática de 8 velocidades. No arranque é o motor elétrico que se responsabiliza pelo andamento do DS7, sendo capaz de rolar 100% elétrico até aos 135 km/h. O modo híbrido automatiza a utilização de ambas as motorizações na busca da maior eficiência.

Com uma bateria de 13,2 kWh, localizada debaixo do piso, a autonomia em modo 100% elétrico está entre os 55 (WLTP) e os 75 km (WLTP cidade), com emissões entre 31 e 36 gr/km de CO2 e consumos entre 1,4 e 1,6 litros (WLTP). A velocidades elevadas, o consumo é de 6,1 a 6,5 l/100 km dependendo dos equipamentos. O DS7 Crossback E-Tense 225 pode recarregar a bateria graças á travagem regenerativa ou com o sistema de reserva de carga da bateria para continuar a funcionar em caso de necessidade e a carga “normal” se tenha esgotado. Pode também usar o modo “E-Save” que permite poupar o que resta de carga da bateria para poder rolar 10 a 20 km sem usar o motor térmico.

O DS7 E-Tense 225 carrega a bateria em tomadas normais ou de potência mais elevada (entre 3 e 7,4 kW) precisando de apenas 1h45m para carregar 100% numa “Wallbox” de 7,4 kW. O carro chega ao mercado no outono e em França custa 49.950 euros.