A DS decidiu criar uma edição limitada para o novo DS3 Crossback. Esta recebe o nome da ícone da moda, Inès de la Fressange, apenas serão produzidas 1500 unidades e, para garantir a exclusividade, a marca francesa acrescentou detalhes únicos. Começando pelo exterior, o DS3 Crossback recebe a cor Ink Blue com tejadilho em Perla Nera Black. Tudo isto é completo por capas de espelhos e centro das jantes (18 polegadas) em Ines Red. A “Cereja no topo do bolo” é o nome da edição, Inès de la Fressange, no símbolo do capot.

Como uma edição especial não se faz apenas com mudanças no exterior, o habitáculo também recebe equipamento exclusivo. De facto, encontramos revestimentos inspirados em técnicas de tecelagem de couro e, para tal, foi criado um material apenas para esta edição, um trabalho dos tecelões do sul de França. Assim, o interior combina a cor azul com alcantara. Quanto ao motor, o DS3 Crossback Inès de la Fressange pode estar combinado com Diesel, gasolina ou até o 100% elétrico. Assim, a oferta a gasolina é composta por duas soluções Puretech com 130 ou 155 cv, enquanto no Diesel encontramos o BlueHDi com 130 cavalos. Já o E-Tense debita 136 cavalos de potência. Se ficou interessado em ser um dos 1500 clientes desta unidade, saiba que as encomendas começam em breve e as primeiras entregas em janeiro de 2021.