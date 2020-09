A DS anunciou uma nova edição especial para o SUV DS 7 Crossback. A marca premium do Grupo PSA criou o “Louvre”, uma unidade com detalhes exclusivos inspirados no museu da capital francesa. Começando pelo exterior, o SUV recebe o logo “Louvre” no capot, portas e bagageira, enquanto as capas dos espelhos recebem a pirâmide (entrada do museu inaugurada em 1989) gravada a laser.

Passando para o interior, os detalhes exclusivos continuam bem presentes. Desde logo com as saídas de ventilação a receberem um novo design, enquanto o tablier mostra uma placa com o nome Louvre. Contudo, o principal destaque está presente no sistema de infotainment. A DS instalou um total de 182 obras de arte que podemos ver no museu, onde se inclui a mítica Mona Lisa criada por Leonardo da Vinci. Caso pretenda mais do que simplesmente ver as obras, pode ter um “guia”. Isto porque, a marca francesa acrescentou uma espécie de podcast sobre as obras presentes. Infelizmente este não se encontra disponível em português, somente em francês, inglês, alemão, espanhol ou italiano.

Sendo uma edição especial, já seria de esperar que tivesse um bom recheio no que diz respeito ao equipamento. Desde logo, o DS 7 Crossback Louvre tem como base a variante Grand Chic, a topo de gama do modelo. Relativamente ao motor, o cliente vai poder escolher entre duas variantes a gasolina (180 e 225 cv), uma Diesel (180 cv) e duas híbridas plug-in (225 ou 300 cv). Por fim, a edição especial está prevista para o último trimestre de 2020.