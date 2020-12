O DS 7 Crossback E-tense 4×4 foi eleito o melhor automóvel híbrido plug-in do Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico do Porto. O SUV francês foi o vencedor da votação feita pelos visitantes, tendo recebido o prémio “Melhores do ano 2020 – A Escolha do Público” na classe destinada a modelos PHEV.

“Estamos honrados com esta distinção porque resulta da votação do público, que reconheceu as qualidades do nosso DS 7 CROSSBACK E-TENSE. Desde o seu nascimento, a DS Automobiles tem colocado o foco na eletrificação. Até 2025 todos os nossos modelos serão cem por cento elétricos ou híbridos plug-in. A eletrificação concebida pela DS transmite uma visão diferente de performance, estilo e desenvolvimento sustentável, sendo a experiência adquirida na Fórmula E um contributo muito importante para o desenvolvimento dos nossos modelos E-TENSE. “From track to road” não é um chavão de marketing. Estamos verdadeiramente a usufruir dos desenvolvimentos feitos na competição automóvel para melhorar cada um dos nossos modelos de série”, refere Mónica Camacho, Marketing manager da DS Automobiles Portugal.

A exposição decorreu no Centro de Congressos da Alfândega do Porto nos passados dias 23 a 25 a outubro e recebeu 6893 visitantes. Destes, mais de 2400 votaram “online” em três categorias diferentes: elétricos, híbridos plug-in e híbridos. O prémio foi entregue por José Oliveira, Diretor do Salão, a Mónica Camacho.