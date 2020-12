A DS revelou hoje, em conferência de imprensa digital, os primeiros detalhes sobre o seu novo modelo, o DS 4, com o qual pretende conquistar o segmento C premium. Para isso, e tal como já o demonstrou nos seus atuais modelos, apostará não só na eletrificação dos seus motores, como num design distinto e luxuoso onde a vertente tecnológica desempenha igualmente um papel preponderante.

A plataforma EMP2 foi profundamente revista para o novo DS 4, surgindo agora na sua mais recente evolução em termos de rigidez e modularidade, permitindo obter novos níveis de conforto, dinâmica e segurança, bem como de eficiência através da redução de peso possibilitada, por exemplo, pela utilização de uma unidade de ar condicionado mais compacta e por materiais compósitos na construção.

A nova plataforma permitirá uma nova abordagem estética e, consequentemente, aerodinâmica, bem como beneficiará a habitabilidade. Também ao conforto e serenidade a bordo foi dada especial importância, como é hábito nos automóveis da DS. Debaixo do capot está uma motorização híbrida plug-in E-Tense que junta um motor 1.6 Turbo, a gasolina, com 180 cavalos, a um segundo, elétrico, com 110 cavalos. A potência combinada é 225 cavalos e a autonomia elétrica é de cerca de 50 quilómetros. No entanto, apesar da eletrificação, também estará disponível uma motorização Diesel de 130 cavalos.

No habitáculo, destaca-se, como referido acima, a forte aposta tecnológica graças a elementos como o head-up display inovador que quase funciona como um sistema de realidade aumentada e que permite que o condutor não desvie os olhos da estrada para consultar as informações do veículo ou da viagem. Também o infotainment inova com a presença do DS Iris System, um sistema de comando com interface personalizável e com reconhecimento de voz e gestos, estes últimos inseríveis através de superfície tátil na consola.

No que diz respeito à condução, o DS 4 possibilitará condução autónoma de nível 2, mas com inovações como o ajuste preciso da posição do automóvel na faixa e também a adaptação de velocidade em aproximação a uma curva, por exemplo. A DS Active Scan Suspension fará igualmente parte da oferta e será capaz de analisar a estrada imediatamente à frente e adaptar, em tempo real, o amortecimento de forma a responder da melhor forma às irregularidades e imperfeições que possam surgir.

Também o sistema de visão noturna já conhecido, por exemplo, do DS 7 Crossback, marcará presença no DS 4, bem como um inovador sistema de iluminação LED capaz de se adaptar consoante a condução e condições exteriores. A iluminação diurna tem um novo desenho e utiliza 98 LED independentes para criar uma animação de boas-vindas. O novo DS 4 chega em 2021 e a sua produção realizar-se-á em Rüsselsheim, na Alemanha.