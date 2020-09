A DS Automobiles lançou uma nova campanha publicitária global na qual destaca todas as vertentes do savoir-faire do luxo francês presentes nos seus produtos. O DS 3 Crossback incorpora assim os valores de excelência que fazem de França uma referência no mundo do luxo.

O crossover francês adota diversas técnicas únicas de referência do luxo como a gravação Clous de Paris, concebida por relojoeiros, as costuras Ponto Pérola da alta costura ou ainda o trabalho numa única peça de couro Nappa Art Leather para moldar cada secção dos bancos tipo “bracelete de relógio”.

A nova campanha tem como cenário a Place Vendome, uma praça idealizada por Jules Hardouin-mansart no século XVII, junto ao palácio do Louvre. Esta campanha estreou ontem em Portugal e mostra o DS 3 Crossback na noite parisiense junto das mais impressionantes fachadas de monumentos históricos. O filme “Savoir-Faire et Character” foi realizado pela Deluxe, com a já conhecida banda sonora “Iconoclast” de Abrahaam.