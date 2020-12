O Land Rover Defender 110 vai ter a derradeira prova de resistência e robustez. De facto, a equipa Bahrain Raid Xtreme (BRX) que conta com Nani Roma e Sébastien Loeb como pilotos, vai ter dois Land Rover Defender 110 P400 como carros de apoio. De facto, as unidades de série vão participar no Rali Dakar de 2021 e vão servir de veículo de assistência aos pilotos, à equipa médica e ao pessoal de apoio.

De relembrar que o Dakar arranca no dia 3 de janeiro na Arábia Saudita. O Land Rover Defender 110 P400 está equipado com um motor seis cilindros em linha mild hybrid com 400 cavalos e tração integral. O preço desta versão em Portugal arranca nos 90609€.