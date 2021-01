Para quem não sabe, o programa Ferrari Tailor Made oferece aos clientes a possibilidade de personalizar o veículo num nível bastante superior ao mero configurador da marca. De um modo geral, é a possibilidade de ter um carro único feito a gosto tanto na pintura, materiais ou até mesmo visual. O mais recente trabalho foi realizado a um Ferrari 488 Pista que ganha detalhes inspirados na história da competição.

No exterior, o dono decidiu manter a mítica cor vermelha, mas com alguns detalhes. É o caso de uma faixa branca na zona inferior das laterais, enquanto uma faixa, mais fina, atravessa o veículo desde o capot até à traseira. Surge ainda o número 547 tanto nas portas como no capot. As jantes, apesar de parecerem comuns, apresentam um visual bem mais complexo e único face às que encontramos no configurador da marca. No interior, o cliente decidiu revestir bancos e consola central em castanho claro, enquanto as listas brancas também mantém presenta no habitáculo.