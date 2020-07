Ontem referimos que Christian Senger estava de saída do posto de responsável pela divisão de desenvolvimento de software. Noticiámos, também, que Herbert Diesse tomou a decisão de entregar à Audi o desenvolvimento do software do grupo. Agora, acabado de assumir a posição de CEO da Audi, Markus Duesmann encontrou, já, alguém para o lugar de Christian Senger: Dirk Hilgenberg, ex-vice-presidente da BMW para a produção.

A primeira ordem dada por Duesmann é pegar em todas as funções do sistema operativo da VW e usá-lo, pela primeira vez, num Audi, desenvolvido pela “Artemis”, uma nova unidade encarregada de acelerar os processos de desenvolvimento.

Para Markus Duesmann, “a estreia cooperação entre todas as marcas e equipas será decisivo para o sucesso da Car.Software. Com a minha equipa da Audi, estamos a assumir uma responsabilidade especial como marca Premium. Porque para muitos dos nossos clientes, ser Premium é definido principalmente por meio de tecnologias digitais que são personalizadas para os seus utilizadores. O nosso objetivo é que todas as marcas do grupo VW possam beneficiar deste papel pioneiro.”

A Car.Software terá, até final do ano, cerca de 5 mil especialoistas que vão estar a desenvolver um sistema operativo comum a todas as marcas do grupo. Na bora da despedida, Markus Duesmann agradeceu a Christian Senger e destacou o seu “trabalho pioneiro” e referiu que Hilgenberg oferece “uma vasta experiência internacional na integração de produtos e tecnologias de software.”