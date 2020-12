O DeLorean DMC-12 é um dos carros mais famosos do cinema graças ao filme “O Regresso ao Futuro”. Porém, essa foi exatamente a única geração que conhecemos de um carro com bastante potencial ao nível de design. Em 2021, o DeLorean, desenhado pelo mítico Giorgetto Giugiaro, celebra 40 anos desde o lançamento e, para tal, o designer espanhol, Ángel Guerra, decidiu homenageá-lo ao criar um concept do DMC-12, mas com linhas modernas do século XXI.

Começando pelo exterior, Guerra mantém a dianteira, típica abertura das portas ou logo, porém, deu-lhe uma silhueta muito mais contemporânea e em linha com que se faz hoje na indústria automóvel. Quanto ao designer, Ángel Guerra não é um desconhecido no mundo automóvel, visto que trabalha na área há vários anos, cinco deles na Rimac Automobili. Poderá ver mais fotos na conta pessoal de Instagram do designer.

Fonte: Ángel Guerra