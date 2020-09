O Diretor da Hyundai Global Design Center e Vice-Presidente da Hyundai Motor Company, SangYup Lee, deu uma entrevista sobre o design revolucionário do novo Tucson, modelo de elevada importância para as ambições da marca coreana.

O Tucson é o modelo mais vendido da Hyundai e vai já para a sua quarta geração. Deste que foi apresentado em 2004, a Hyundai vendeu, a nível global, mais de 7 milhões de unidades. Para esta mais recente interpretação, o novo SUV compacto da Hyundai mostra-se com um design muito mais progressivo e ambicioso, seguindo a filosofia de design Sensuous Sportiness.

SangYup Lee é o responsável por todos os designs da Hyundai Motor e pelas estratégias, direções e decisões nesta área, quer do exterior, quer do interior, dos produtos da marca, bem como das cores e materais.

Os modelos mais recentes da Hyundai estão a ser desenvolvidos de acordo com a tipologia de design “Sensuous Sportiness”. Como descrevia este caminho entusiasmante?

Estamos neste momento a realizar um processo entusiasmante onde estamos a rever fundamentalmente o design de muitos dos nossos modelos de acordo com a nossa tipologia de design denominada “Sensuous Sportiness”. É caracterizada pela harmonia entre quatro elementos: proporção, arquitetura, design e tecnologia. O nosso objetivo é elevar o valor emocional dos nossos produtos através de um design inovador. Para o conseguirmos, definimos de forma evidente o público-alvo de cada veículo dentro da nossa gama e demos-lhes designs e identidades individuais distintas mantendo ao mesmo tempo o visual característico da Hyundai. O objetivo desta abordagem é trazer uma beleza instintiva para os veículos criando valor emocional conferindo-lhes uma aparência distinta. Nos próximos anos, a tipologia de design Sensuous Sportiness será implementada em todos os nossos futuros modelos. O Novo Hyundai Tucson é o terceiro modelo europeu da Hyundai a ter esta tipologia de design, concluindo a primeira fase deste processo.

O que inspirou, em particular, o design do Novo Hyundai Tucson?

As bases para o design do Novo Hyundai Tucson foram definidas há dois anos, quando apresentámos o “Le Fil Rouge”, o nosso concept coupé de quatro portas, no Salão Internacional do Automóvel de Genebra em 2018. Isto foi um ponto de referência para a nossa marca, como se fosse o primeiro modelo da Hyundai orientado pelo Sensuous Sportiness. O “Le Fil Rouge” significa o “common thread” que connecta o nosso passado ao presente e ao futuro. Para nós, este eixo articulador é a atitude ambiciosa e audaz que foi originada pelo Pony Coupe Concept de 1974. No Los Angeles Auto Show em 2019, apresentámos o nosso inovador concept SUV, Vision T. Novamente orientado pela tipologia de design Sensuous Sportiness, este modelo gira em torno do conceito de dinamismo e aspira a estar na vanguarda de design dos SUV’s. Serviu como pioneiro para o nosso Novo Hyundai Tucson. O Vision T tem um design simplista e sem imperfeições. Utiliza uma arquitetura geométrica e arestas acentuadas para criar um contraste marcante entre uma silhueta elegante e linhas masculinas. Na dianteira, apresenta padrões geométricos na grelha dianteira e a assinatura de luz integrada oculta. Estas pistas de design influenciaram diretamente o novo Hyundai Tucson.

Como definiria o “Espírito Tucson”?

Acreditamos que o novo Hyundai Tucson é um pioneiro – não apenas para a Hyundai, mas para todo o segmento C-SUV. O novo Hyundai Tucson oferece uma experiência de design elevada combinado com tecnologia de ponta que tem faltado neste segmento. Isto torna-o um formador de tendências, em vez de um seguidor. Acreditamos que esta originalidade sem precedentes proporciona um valor de design único e especial no mercado C-SUV. Para nós, o novo Hyundai Tucson representa um grande marco no nosso percurso de design, e serve como referência para todos os futuros modelos Hyundai. Sublinha a nossa visão de como os veículos devem ser hoje construídos e experienciados: não como concepts, mas como veículos de produção.

Quais são principais destaques exteriores do novo Hyundai Tucson?

O novo Hyundai Tucson é uma revolução de design para a Hyundai – reinventa a ideia de como um automóvel familiar pode parecer. Graças às proporções mais desportivas e dinâmicas possibilitadas pela nova plataforma, o novo Hyundai Tucson alcança uma aparência muito progressiva sem comprometer a sua funcionalidade. Na dianteira, implementados os grupos óticos paramétricos ocultos. Esta inovação de design incorpora na perfeição a tecnologia avançada de iluminação no padrão da grelha geométrica do Tucson em formato de jóia. Aparentam ser de um material cromado escuro quando estão desligadas, e tornam-se dramaticamente iluminadas quando ligadas. Consegue imaginar esta iluminação no seu espelho retrovisor? A identidade do novo Hyundai Tucson vai ser inquestionável. A traseira do modelo tem algumas inovações de design notáveis. Por exemplo, exibe também os grupos óticos paramétricos ocultos. Para continuar a polir as suas características tecnológicas, o novo Hyundai Tucson demonstra um logótipo Hyundai em vidro macio, assim como o limpa para-brisas traseiro oculto, melhorando o aspeto.

O Parametric Dynamics é a principal caraterística do design do Novo Hyundai Tucson. O que significa e quais as suas vantagens?

O Parametric Dynamics refere-se ao uso de algoritmos geométricos que maximiza a tecnologia digital como elementos de design. Em vez do tradicional desenho ou rascunho, utiliza linhas, faces, ângulos e formas que foram criadas através de dados digitais para criar uma estética sem precedentes e arrojada. Um bom exemplo disso é o novo padrão da grelha paramétrica em formato de jóia de que falei acima. Isto destaca a forma tridimensional de acordo com o ângulo e das luzes refletidas, conferindo-lhe um formato de uma jóia embutida numa estrutura geométrica. Também, graças à arquitetura integrada, fomos capazes de integrar completamente os faróis do automóvel na grelha. Aplicando a tecnologia half-mirror, parece o cromado da grelha quando não está iluminado, mas quando as luzes acendem, demonstram a sua função. Eu acredito que seja uma caraterística verdadeiramente impressionante e um prazer oculto para os nossos clientes.

Por fim, o que nos pode dizer sobre as principais caraterísticas do design interior do Novo Hyundai Tucson?

Algumas situações de trânsito, especialmente em áreas urbanas, podem ser frequentemente frustrantes para os condutores. Por este motivo, esforçámo-nos para criar um ambiente interior que maximizasse o conforto e relaxamento. O design interior do novo Hyundai Tucson foi fortemente inspirado na serenidade das cascatas. Isto é particularmente visível com os elementos de controlo, que se movem para baixo de forma unificada. O espaço interior do novo Hyundai Tucson é onde o utilizador interage organicamente e sem erros com a tecnologia e espaço futurista. Especialmente no caso do painel de instrumentos, que construímos de uma maneira inovadora. Normalmente, o painel de instrumentos é muito largo nos modelos concorrentes, sendo que a nossa ideia passou por como torná-lo leve, liso e que oferecesse uma visão mais ampla aos clientes. No painel de instrumentos, não existe um Head-Up Display. Já que não existe um Head-Up Display, focámo-nos na visão inovadora e confortável a partir do banco do condutor e aplicámos uma tecnologia que não reflete o ecrã na janela à noite através de uma película anti-ofuscante. As ventilações de ar foram puxadas para cima de forma a aliviar o painel de instrumentos. Um bloco preto está conectado à saída de ar e ao ecrã de baixo. O habitáculo duplo realça o espaço independente do condutor. Para melhorar a experiência no interior do veículo e para ser ainda mais agradável e relaxante, instalámos luzes ambiente com 64 cores configuráveis e dez níveis de luminosidade para se adaptar a cada estado de espírito. Para um visual mais moderno e futurista, asseguramo-nos que tudo está colocado e conectado com formas atrativas. Para isto, dispensamos completamente botões físicos – todas as funções são controladas através de toque. Os materiais utilizados no veículo são de extrema qualidade. Isto permite-nos alcançar uma imagem interior muito uniforme que vai desde a dianteira até à traseira do veículo, o que o torna particularmente moderno e de alta qualidade.