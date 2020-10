O tão aguardado regresso do nome Hummer, desta vez pela mão da GMC e com motorização elétrica, aconteceu no dia 20 de outubro. Na apresentação oficial os fãs e possíveis clientes viram as primeiras fotos daquela que será uma das rivais da Tesla Cybertruck. Porém, as fotos não remetem para o produto final de produção. Segundo John Mack, líder do design da pick-up, o visual ainda se encontra “aproximadamente 98%” completo. Ou seja, podemos esperar algumas mudanças de visual, mas nada de radical apenas alguns componentes. Mack explica que estas nuances vão prender-se por pequenos detalhes, de tal maneira que os clientes nem vão reparar.

Feitas as contas a equipa de engenheiros da GMC ainda tem tempo para fazer alterações visto que a pick-up elétrica apenas está prevista para 2021. Naversão de lançamento a GMC Hummer EV está equipada com três motores elétricos que, de acordo com as estimativas da marca, debitam 1014 cavalos. Apesar de serem previsões e este valor provavelmente baixar, não deixa de ser um bom valor de potência para atacar um segmento em claro crescimento como é o das pick-up elétricas. Quanto a autonomia, as baterias de Ultium da GM devem garantir mais de 550 km, mas ainda não passam de estimativas. Dentro das tecnologias modernas, encontramos a possibilidade de andar literalmente de lado, o denominado CrabWalk, que deixa as rodas traseiras num ângulo semelhante às dianteiras para melhorar a manobrabilidade em baixas velocidades.