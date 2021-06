Segundo a resolução do Governo, publicada em Diário da República, o desconto de 75% nas ex-SCUT para carros elétricos foi travado por “questões técnicas”.

Tal como já tínhamos referido, vão ser aplicados descontos de 50% nas ex-SCUT em Portugal, uma medida que entra em vigor a partir de amanhã, 1 de julho de 2021. No entanto, este valor de desconto abrange apenas os carros com motor a combustão, visto que os veículos elétricos iriam beneficiar de um desconto superior, 75%, redução essa que fica, para já, excluída segundo conta a resolução do Governo publicada em Diário da Républica, citada pela Lusa.

A mesma fonte refere que “A implementação do regime de descontos previsto para veículos elétricos e não poluentes implicará a adoção de um conjunto significativo de medidas de operacionalização técnica, que impedem que a medida possa entrar em vigor no dia 1 de julho de 2021, cuja regulamentação será oportunamente implementada através de portaria”, explica a resolução.

Assim, os utilizadores de “carros elétricos e não poluentes” vão ter de esperar por tempo indeterminado para beneficiar do desconto de 75% nas ex-SCUT. Falamos da Concessão Costa de Prata: A17 – Mira (concessão LC)/Aveiro Nascente, A25 – Pirâmides (Aveiro Oeste)/Albergaria (concessão BLA), A29 – Angeja/Maceda, A29 – Maceda/(A29/A44); na Concessão Grande Porto: A4 – Sendim/Águas Santas, A41 – Freixieiro/Ermida (IC25), A42 – (IC24/IC25)/Felgueiras; e na Concessão Norte Litoral: A28 – IC 24/Viana do Castelo. Aplica-se ainda a A22, que integra o objeto da Concessão do Algarve; A23, da Concessão da Estradas de Portugal; A23, da Concessão da Beira Interior; A24, da Concessão do Interior Norte; e A25, da Concessão da Beira Litoral/Beira Alta.

Fonte: Lusa