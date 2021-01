Parece que 2021 é o ano dos regressos. Depois do Renault 5, chegou agora a vez do DeLorean DMC-12 conhecer uma nova geração moderna. Tudo começou quando o carroçador Italdesign recorreu às redes sociais para deixar um teaser (foto do artigo) com a silhueta de um DMC-12. Podemos ler ainda a legenda “qual a melhor maneira de celebrar um ícone da história automóvel do que dar uma espreitadela no futuro? Fique atento para saber mais…”. A frase fala por si e, ao que tudo indica, o carro que ficou popular pelo filme “Regresso ao futuro” vai renascer.

Para já pouco se sabe, mas pela silhueta percebemos que deve adotar linhas modernas, mas com alguns atributos pelos quais é conhecido, como é o caso das portas “gullwing” ou o logo DMC na grelha dianteira. Quanto à motorização não sabemos ao certo, mas há uma forte possibilidade de o DeLorean renascer sob a forma de um elétrico.