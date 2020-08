Para quem não conhece, a Delage foi uma marca francesa que se dedicava a construir automóveis de luxo. No entanto, hoje com um novo dono, Laurent Tapie, a marca renasce após 67 anos no esquecimento. Para este regresso, a Delage apresentou o D12, um hipercarro híbrido que recorre a um motor 7.5 litros V12 atmosférico associado a um propulsor elétrico. Em conjunto, debitam 1130 cavalos na variante “Sport”, enquanto no “Club” a potência é de 1038 cavalos. Isto permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 2,6 segundos.

No entanto, o D12 é mais do que um hipercarro para andar em linha reta. Isto porque, a Delage contou com o apoio do antigo campeão do mundo de Fórmula 1, Jacques Villenneuve, no desenvolvimento do sistema de suspensão idêntico ao utilizado em F1. Com tantos argumentos, o novo dono da marca tem confiança de que o hipercarro seja capaz de bater o recorde de volta mais rápida na mítica pista de Nürburgring Nordschleife. Por fim, Laurent Tapie revelou que apenas vão ser produzidas 30 unidades.