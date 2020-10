A De Tomaso ficará para sempre associada ao espetacular Pantera, desportivo lançado em 1971 e que combina um potente motor V8 de origem Ford com um design assinado pela italiana Ghia. No entanto, foi com grande surpresa, durante a edição de 2019 do Goodwood Festival of Speed, que a De Tomaso regressou aos grandes palcos ao revelar o fantástico P72. Este modelo voltou agora a ser notícia uma vez que a De Tomaso anunciou que irá construí-lo algures nos Estados Unidos da América.

Este plano tem inclusivamente um nome, o Mission American Automotive Rennaissance, através do qual a De Tomaso pretende mudar-se para território norte-americano levando consigo toda a estrutura de produção, design e gestão. No entanto, a empresa não encontrou ainda um local onde assentar do lado de lá do Atlântico, prometendo notícias nos próximos seis meses e um início de produção do P72 agendado para o último trimestre de 2022. O P72 recorre, tal como o Pantera, a um motor V8 da Ford, modificado pela Rousch e com cerca de 700 cavalos e 825 Nm. A caixa é, relembramos, manual. Que receita!