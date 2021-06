Lembra-se da Lunaz, a empresa britânica especialista em conversões elétricas a carros elétricos? Agora, a preparadora conta com David Beckham como investidor, após o ex-futebolista ter adquirido 10% da empresa. “A Lunaz representa o melhor do engenho britânico tanto em tecnologia como em design”, refere David Beckham. O craque britânico afirma ainda que o principal atrativo da empresa foi mesmo o “trabalho de restauro de alguns dos carros clássicos mais belos por meio de reciclagem e eletrificação”.

Atualmente, a Lunaz conta com um portfólio composto por modelos das marcas britânicas Bentley, Rolls-Royce e Land Rover. A mais recente criação foi um Bentley S2 Continental Flying Spur de 1961 que passou por uma verdadeira revisão com recurso a um scanner 3D para, posteriormente, ser instalado todo o sistema elétrico. A Lunaz referiu que esta preparação está equipada com um motor elétrico que debita 380 cv, enquanto a bateria de 80 ou 120 kWh garante uma autonomia de 400 km ou 480 km, respetivamente.

Quanto ao preço, este começa nos 405 mil euros (antes de impostos), valor esse que varia consoante o veículo. De referir que, para além da transformação elétrica, o clássico recebe ainda outros equipamentos que não existiam na época como ar condicionado, Wi-Fi, sistema de infotainment, navegação, entre outros.