A Daimler, grupo detentor da Mercedes-Benz, e a Volkswagen vão reduzir o número de horas de trabalho de algumas fábricas devido à escassez de semicondutores, segundo conta a Reuters. Esta medida vai afetar as fábricas da Daimler em Bremen e Rastatt durante esta semana e, de acordo com as declarações de fonte próxima do fabricante à Reuters, a situação é volátil e, por isso, não é possível indicar um impacto desta medida. Já no caso da Volkswagen, será a fábrica de Wolfsburgo a sofrer uma redução de horários de trabalho devido à crise de semicondutores.

Fonte: Reuters