A Dacia vai marcar presença no Salão Automóvel de Munique e tem como uma das principais novidades a estreia de um novo modelo de sete lugares.

No início do mês de setembro vai decorrer o Salão Automóvel de Munique, evento esse em que a Dacia vai marcar presença. A marca romena do Grupo Renault vai aproveitar a ocasião para realizar a apresentação ao público do seu novo carro de sete lugares. Esta novidade surge após o lançamento do novo Sandero, que já testámos, Logan, o primeiro 100% da marca, Spring, e o renovado Duster.

Para já as informações são escassas, mas é esperado que adote uma carroçaria crossover/monovolume com um design semelhante ao utilizado no novo Sandero. Por fim, o carro via ser revelado no próximo dia 3 de setembro, três dias antes da abertura de portas do Salão Automóvel de Munique.