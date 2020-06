Os monovolumes têm os dias contados e até a Dacia está a pensar trocar o Lodgy, um monovolume de 7 lugares por um SUV com os mesmos sete lugares.

Segundo a revista francesa L’Argus, o modelo ainda não tem nome, mas tem estreia marcada para a próxima primavera. Claro que esta ideia não surge apenas porque a Dacia e a Renault querem acabar com os monovolumes.

Uma consulta rápida permite perceber que o Lodgy tem estado a recuar muito nas vendas, com apenas 28.994 unidades vendidas no Velho Continente em 2019. Para se perceber o porquê desta opção, o Duster vendeu 220.167 unidades. Palavras para quê?

O novo modelo, segundo os nossos camaradas franceses, terá como plataforma a CMF-B, a mesma do Renault Clio e Captur e do Nissan Juke, tendo cerca de 4,5 metros de comprimento. Não será parecido com o Duster, terá três filas de bancos e partilhará aais derradeira versão do sistema de info entretenimento da Dacia (usado no Sandero) e oferecerá várias novidades em termos de ajudas á condução e cindução autónoma de nível 2.

Os motores serão os mesmo da Renault, nomeadamente, os blocos 1.0 e 1.3 litros a gasolina e um bloco 1.5 dCi a gasóleo. Mais tarde, a Dacia oferecerá o sistema híbrido E-Tech da Renault, podendo essa versão perder os sete lugares.