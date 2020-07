O futuro citadino da Dacia 100% elétrico vai chamar-se Spring e acaba de ser revelado pelos documentos de homologação e emissão de patente.

O protótipo do Spring deveria ser revelado no Salão de Genebra, mas o Covid-19 trocou as voltas à Dacia e o carro acabou por ser mostrado virtualmente. Mas não revelou nenhuma surpresa pois o modelo tem por base o Renault K-ZE, modelo vendido na China.

Ora estes desenhos de homologação e patente apareceram no sítio e.cars.hu e mostram como será o Spring que estará à venda em 2021. Sem surpresas, o carro é igual ao K-ZE que, por sua vez, é muito semelhante ao Kwid, um pequeno SUV com motores térmicos há venda desde 2015. A grande diferença está na grelha dianteira, aproximada á gama Dacia e nos farolins traseiros com uma assinatura luminosa inédita.

Face ao protótipo, o Spring (nome poderá mudar) abandona as barras no tejadilho, tem puxadores de porta convencionais, jantes mais pequenas, faróis de nevoeiro simplificados e para choques menos trabalhados.

A Dacia está a preparar-se para oferecer um modelo 100% elétrico “low cost”, que poderá custar perto de 10 mil euros nos países onde os incentivos à compra de veículos elétricos é grande. Naturalmente que não poderá esperar que haja refinamento interior, que as performances sejam elevadas ou que a autonomia deixe de ser mais reduzida que em modelos como o Renault Zoe.