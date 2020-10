A Dacia vai mesmo entrar no mundo dos elétricos com o novo Spring, um SUV que, tal como é habitual na marca, vai ser uma opção racional. Para tal, o novo modelo da marca romena é baseado no Renault K-ZE, um elétrico específico para o mercado chinês. Assim, está equipado com um propulsor elétrico com 44 cavalos e 125 Nm de binário que possibilita atingir uma velocidade máxima de 125 km/h. Este é alimentado por uma bateria de 26,8 kWh que permite percorrer até 225 km (ciclo WLTP) com um único carregamento.

Por falar em carregar, neste ponto a Dacia oferece três opções. É possível “abastecer” numa tomada até 30 kW, onde as baterias ficam “cheias” em uma hora. Passando para uma wallbox de 7,4 kW, o tempo aumenta para sensivelmente cinco horas, enquanto numa tomada doméstica pode contar com 14 horas.

No exterior, será um SUV de pequenas dimensões, visto que tem apenas 3,73 metros de comprimento o que representa menos 35 centímetros quando comparado com o novo Sandero. Contudo, suporta até quatro pessoas e a bagageira tem 300 litros de autonomia. O visual é típico de um SUV, ou seja, com proteções em plástico e altura ao solo considerável. No interior surge um ecrã central de sete polegadas, opcional, enquanto em frente ao condutor há duas opções: o típico analógico ou digital de 3,5 polegadas.

Uma das grandes novidades deste novo elétrico é uma variante adaptada a pensar no car-sharing. Ou seja, está pré-equipada com tecnologia utilizada pelos operadores e permite a geolocalização e funções como a abertura de portas com um simples smartphone. Em termos de equipamento, destaque para o sistema de navegação, compatibilidade Apple Carplay e Android Auto, câmara de auxílio ao estacionamento e sensores de estacionamento traseiros. Por fim, o Dacia Spring está agendado para a primavera de 2021.