Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 Bi-Fuel

O caminho faz-se caminhando e a Dacia chegou longe com a estratégia “low cost” da qual começa a afastar-se com outros modelos da gama como o Duster. O Sandero, porém, ainda está na primeira fase da Dacia e é um “low cost”. Porém, oferece muito por um preço controlado e com esta versão com possibilidade de funcionar a GPL, aumenta a sedução em termos de economia.