A Dacia é conhecida por ser uma das marcas que aposta em veículos racionais que consigam oferecer o necessário para o dia-a-dia sem que isso aumente o preço. Perante esta premissa apresentaram agora um trio de novidades, os novos Sandero, Sandero Stepway e Logan. Esta que é a terceira geração de todos eles apresenta-se modernizada e com ainda mais equipamento.

Perante isto, a Dacia decidiu aguçar o interesse dos possíveis clientes ao mostrar as primeiras imagens do trio de modelos. Começando pelo Sandero, este ganha um para-brisas mais inclinado e o tejadilho mais baixo. Assim, garante linhas mais fluídas, enquanto as vias mais largas conferem as sensações de que é um carro mais baixo.

Passando para o Dacia Sandero Stepway, este apresenta-se como o modelo mais versátil ao apresentar uma maior altura ao solo face ao Sandero base. Assim, para além de uma imagem estilo crossover com estética modernizada, ganha um capô dianteiro específico e logótipo cromado Stepway debaixo da grelha.

Por fim, o Logan, a variante de três volumes da Dacia, tem uma silhueta mais fluída com novos elementos de design, como por exemplo, as pegas das portas ou a assinatura luminosa em Y. Por fim, temos de esperar mais um pouco, até dia 29 de setembro, para conhecer todas as informações do trio.