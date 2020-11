Dacia Lodgy deverá ser substituído por SUV híbrido de 7 lugares

Seguindo a tendência do mercado, a Dacia deverá apostar num novo SUV para a sua gama, substituindo o Lodgy, cujo formato MPV está a perder adeptos. A confirmar-se, o novo SUV deverá adotar a plataforma do novo Sandero, por sua vez partilhada com a última geração do Clio. O substituto do Lodgy manterá a lotação