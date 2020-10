Dacia Duster Go ECO-G Bi-Fuel 100 – Ensaio Teste

Dacia Duster Go ECO-G Bi-Fuel 100 Texto: Guilherme André Edição limitada com preço racional O Dacia Duster é um dos SUV mais racionais da atualidade. A Dacia conseguiu um bom equilíbrio entre preço/oferta e, para melhorar a situação, com um design que agrada ao público português. A unidade deste ensaio é uma edição limitada Go