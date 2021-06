A Dacia decidiu fazer uma atualização ao novo Duster. O SUV topo de gama da marca romena reforça assim argumentos para atacar o mercado, não só ao nível estético, mas também no capítulo da tecnologia. Começando pelo exterior, a secção dianteira apresenta faróis com a nova filosofia da marca, estreada pelo Sandero, ou seja, com uma assinatura de luz LED em “Y”. Para além disso, recebe novos formatos de jantes de 15 e 16 polegadas e asa traseira redesenhada.

Passando para o interior, os clientes vão poder encontrar novos materiais e uma consola central redesenhada. Esta apresenta ao centro um novo ecrã central de 8 polegadas com ligação ao smartphone de série em todas as versões. A Dacia destaca ainda o aumento dos espaços de arrumação no habitáculo.

Quanto a motores, o Dacia Duster será proposto com soluções Diesel, gasolina e bi-fuel. A oferta a gasóleo é feita pelo motor 1.5 dCi com 115 cv que pode ter tração dianteira ou integral, sempre combinado com a caixa manual de seis velocidades. Na gasolina encontramos os TCe 90, 130 e 150. Os dois primeiros com caixa manual de seis velocidades e tração dianteira, o topo de gama tem em opção a transmissão automática EDC de seis velocidades com tração dianteira e tração integral com a manual de seis velocidades. Já o ECO-G 100, que conjuga consumo de gasolina e GPL, está disponível com tração dianteira e caixa manual de seis velocidades. Por fim, o novo Dacia Duster tem início de comercialização previsto para setembro de 2021.