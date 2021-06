Tal como aconteceu com a Renault, também a Dacia vai adotar uma nova identidade a pensar na nova era elétrica em que está a entrar. Para tal, anunciaram o novo logo onde reina o modernismo, simplicidade e robustez. Como podemos ver na foto em cima, a Dacia uniu as letras D e C em espelho. Para além disso, sai de cena a cor azul o cromado que compõe o atual logo da marca romena em detrimento de uma cor verde caqui, evocando assim a proximidade com a natureza.

Esta nova identidade vai chegar aos canais de comunicação da marca ainda no presente mês, espalhando-se para as restantes variantes da Dacia de forma progressiva. Em 2022 a nova imagem de marca vai chegar aos concessionários, enquanto os veículos só vão estrear o mais recente design na segunda metade de 2022.