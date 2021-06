A Czinger apresentou o primeiro protótipo do 21C no início de 2020 e, desde então, a empresa norte-americana com sede em Los Angeles tem andado a tratar das afinações do hipercarro híbrido. Agora, a Czinger anunciou a versão de produção do 21C, produção essa que será limitada a 80 unidades. Começando pelo exterior, o design mostra uma silhueta com influências no mundo da competição onde a aerodinâmica é crucial. Já na traseira, destaca-se a inclusão de uma asa de grandes dimensões e a linha de faróis LED que atravessa toda a secção.

De referir ainda que a empresa norte-americana recorreu a tecnologia de impressão 3D para criar grande parte dos componentes para esta verdadeira máquina focada na performance. Ao nível de motor, está equipado com o bloco V8 de 2.88 litros que se encontra associado a dois motores elétricos instalados nas duas rodas dianteiras. No total, o Czinger 21C debita 1267 cv, potência suficiente para acelerar dos 0 aos 100 km/h em 1,9 segundos, tempo esse que sobe para os 13,8 segundos dos 0 aos 300 km/h e 21,3 segundos dos 0 aos 400 km/h. Para quem não estiver satisfeito com 1267 cv, a empresa norte-americana oferece um kit que aumenta a potência do hipercarro híbrido para os 1368 cv. Por fim, a Czinger refere que o 21C pode receber uma grande variedade de combustíveis, com principal destaque para os e-fuels.