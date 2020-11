A Cupra estará presente no Amoreiras Shopping com todos os modelos da sua gama. Até ao próximo dia 12 de novembro será possível conhecer de perto o Ateca 2020, a versão mais recente do modelo que marcou o nascimento desta nova marca e do qual já foram vendidas 15 mil unidades desde o seu lançamento no final de 2018.

Já o CUV Formentor, o primeiro modelo exclusivo da Cupra, será mostrado de 13 a 30 de novembro, bem como de 8 a 15 de dezembro. Para além destes, estará igualmente exposto o novo Cupra Leon, modelo que estará disponível quer em carroçaria hatchback, quer na mais familiar Sportstourer.

“Vamos trazer uma série de novidades da marca CUPRA ao Amoreiras Shopping Center. Após 2 anos e meio desde o lançamento da marca, a sua gama de produtos está a expandir-se rapidamente e estamos ansiosos por apresentar estes modelos distintos, com um design único. Ao visitarem a Un_Store todos os interessados poderão agendar test drives para conhecerem melhor a nossa gama”, refere Teresa Lameiras, diretora de marketing e comunicação da SEAT Portugal.

De 7 de novembro e 15 de dezembro será ainda possível participar no passatempo “Un_Store by CUPRA” e habilitar-se a ganhar um fim de semana exclusivo ao volante de um CUPRA com estadia de duas noites num hotel.