Cupra marca início de produção do Formentor em evento digital

A Cupra anunciou que irá transmitir em formato live streaming o evento “Cupra Formentor Start of Production”. Este marca o início da produção do seu primeiro modelo específico, o Formentor, e realizar-se-á no próximo dia 29 de setembro pelas 10h30 a partir da Cupra Garage, as instalações da marca em Martorell. A Cupra vai revelar