A Cupra aliou-se à Mikakus reforçando a sua presença no mundo do lifestyle com a apresentação de uma coleção exclusiva de ténis. Esta parceria Mikakus e Cupra inspira-se no design do Formentor e foi apresentada na nova loja Mikakus no centro de Barcelona, perto da Casa SEAT.

A coleção inclui três modelos de ténis que podem já ser adquiridos no site da Mikakus, sendo que estarão igualmente exibidos na rede de concessionários da marca Cupra a nível global. Destaque para os modelos Garage, em Petrol Blue e Branco, e para os Paddock.

“Com esta coleção exclusiva damos as boas-vindas à Mikakus na Tribo CUPRA, uma marca de moda que partilha a nossa visão de inspirar o mundo a partir de Barcelona através de produtos exclusivos que estão longe do convencional. A cápsula de ténis Mikakus x CUPRA é uma nova prova da nossa ambição de criar um universo de lifestyle em torno da nossa gama de veículos. Nos próximos meses continuaremos a expandir as nossas coleções de design com novos parceiros”, explicou Antonino Labate, Diretor de Estratégia, Desenvolvimento de Negócios e Operações da CUPRA.

A silhueta dinâmica do Formentor insipirou o design dos ténis e as suas cores baseiam-se igualmente na gama do primeiro modelo exclusivo da marca espanhola. Para além disso, recorrem também a materiais utilizados no interior do CUV da Cupra, como o couro.