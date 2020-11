Assistimos à apresentação online da nova plataforma Cupra e-Garage, um espaço virtual onde a marca pretende reunir todos os seus clientes. Esta medida surge no seguimento do lançamento da sua nova gama de veículos, dando continuidade à estratégia digital da marca. O ponto de partida é a “Cupra e-Garage no Cabo Formentor”.

Esta plataforma é um apelativo espaço virtual imersivo onde cada utilizador pode configurar o seu avatar e assim interagir com os demais participantes, seja através de voz ou pelo chat. Este espaço está virtualmente localizado na ilha que deu o nome ao primeiro modelo exclusivo da marca, Formentor.

Neste espaço é possível explorar em detalhe os modelos Cupra, bem como conhecer as coleções de estilo de vida e outros conteúdos sobre a marca espanhola. Não lhe falta, inclusivamente, um auditório para realização de apresentações em direto, como aquela a que assistimos hoje.

“A CUPRA é uma marca contemporânea nascida no século XXI, e como nativa digital procura alavancar a tecnologia para colocar as pessoas e as emoções no centro da sua estratégia. Com os novos modelos temos a oportunidade de abordar um público mais vasto de uma forma diferente. Neste sentido, o CUPRA e-Garage no Cabo Formentor é o início da nossa jornada para criar novas experiências digitais. O objetivo é fazer desta plataforma um ponto de encontro para a Tribo CUPRA, por isso, no futuro, estará aberta a todos os nossos clientes em todo o mundo”, anunciou Antonino Labate, Diretor de Estratégia, Desenvolvimento de Negócios e Operações da CUPRA.

A Cupra e-Garage será igualmente o palco de outras iniciativas como a transmissão de concertos em direto onde os fãs poderão também interagir com os artistas. Foi também anunciada a produção de uma série de televisão centrada nos veículos desportivos, esta a ser transmitida numa plataforma de vídeo-on-demand.