O Cupra Formentor vai passar a ser a viatura oficial do World Padel Tour e será exibido em todos os torneios que compõem o circuito profissional desta mobilidade. O objetivo é reforçar a visibilidade do primeiro modelo exclusivamente desenvolvido e produzido para a marca Cupra. Para além disso, os cinco embaixadores da marca no Padel receberam uma versão personalizada para conduzir.

“O Formentor representa a essência da Cupra, uma marca jovem em rápido crescimento que se identifica fortemente com a história de sucesso do padel. A nossa presença neste desporto permite-nos chegar a um público com quem partilhamos paixão, determinação e desportivismo, bem como um estilo de vida contemporâneo. Com este novo modelo pretendemos ultrapassar o nosso objetivo inicial de duplicar o nosso volume de vendas e chegar a novos mercados internacionais, e queremos que o World Padel Tour faça parte desta expansão”, disse Antonio Labate, Diretor de Estratégia, Desenvolvimento de Negócios e Operações da Cupra.

A equipa de embaixadores da marca no mundo do Padel inclui cinco dos dez melhores jogadores do mundo: Fernando Belasteguín, Pablo Lima, Alejandro Galán, Alejandra Salazar e Ariana Sánchez. No final de 2019, a marca espanhola reforçou a sua presença nesta modalidade em ascensão, assumindo-se como principal patrocinador da Federação Internacional de Padel.