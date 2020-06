O primeiro modelo específico da marca Cupra deverá, segundo documento a que o sítio espanhol motor.es teve acesso, ter uma etiqueta de preço de 50 mil euros!

A Cupra situa-se no mesmo patamar de Polestar (Volvo) e DS (PSA), sendo uma marca com ambições topo de gama. A gama, para já, ainda não é totalmente independente da Seat (onde era o nome dos modelos mais desportivos), mas está a caminho o primeiro modelo exclusivo, o Formentor.

O modelo tem uma motorização híbrida Plug In e o motor de 2,0 litros com 310 CV. A verdade é que toda esta combinação leva o preço do Formentor para os 50 mil euros. Pelo menos em Itália, de onde é este documento que publicamos com a vénia ao sítio motor.es. Quer isto dizer que o Cupra Formentor vai ultrapassar, alegremente, os 50 mil euros quando chegar a Portugal no final do ano.