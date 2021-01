Tradicionalmente, a ABT, preparadora alemã, modifica praticamente todos os modelos lançados pelas marcas Grupo Volkswagen. Ora, sendo a Cupra uma delas, não é de estranhar que nem o Cupra Formentor consiga “escapar” às mãos da empresa. Assim, a variante com o motor 2.0 TSI, que debita 310 cavalos e 400 Nm de binário de origem, recebeu um aumento de potência para um novo total de 370 cavalos e 450 Nm de binário. Com esta melhoria, é possível acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,6 segundos (menos 0,3 segundos do que de série).

Mais do que uma alteração apenas focada na potência, a ABT também retocou o visual do SUV desportivo espanhol. Graças à nova suspensão da preparadora, o Formentor está agora 35 mm mais perto do chão. Para além disso, recebe jantes de 20 polegadas ABT Sport GR em preto. A ABT anuncia ainda que, no fim do primeiro trimestre de 2021, vão apresentar um sistema de escape especialmente desenhado para o novo SUV da Cupra.

Fonte: ABT