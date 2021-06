Cupra Formentor 1.5 TSI – Ensaio Teste

Texto: Guilherme André

A porta de entrada da Cupra

O Formentor é o primeiro modelo 100% Cupra e no qual a marca independente espanhola tem depositadas muitas esperanças ao nível de vendas. Depois de termos ensaiado a versão com o motor 2.0 TSI com 310 cv, fomos exatamente no sentido oposto à descoberta do SUV espanhol com o motor 1.5 TSI com 150 cv, a versão de entrada não só do modelo, como também de toda a gama Cupra.