A Cupra anunciou o lançamento no mercado do seu novo Leon, bem como do exclusivo Formentor. O primeiro aponta, claramente, ao topo do segmento dos compactos desportivos e vai a jogo quer na carroçaria de cinco portas, quer na mais familiar Sportstourer. Recorre à plataforma MQB Evo e as mecânicas que o equipam não só se focam na performance como na cada vez mais valorizada eficiência, mesmo neste segmento altamente emocional.

Assim, quanto a mecânicas, o primeiro Leon a usar o símbolo Cupra recorre ao já conhecido bloco 2.0 TSI e está disponível em duas versões de potência, com 245 ou 300 cavalos. A carroçaria ST dispõe de uma versão exclusiva, com tração integral 4Drive, de 310 cavalos. Ainda em catálogo está disponível uma motorização híbrida plug-in que visa a redução do impacto ambiental e que usa o motor 1.4 TSI associado a um outro, elétrico, para uma potência total combinada de 245 cvaalos e uma autonomia elétrica de 52 quilómetros.

A direção progressiva, o controlo adaptativo de chassis, bem como o autoblocante eletrónico e os travões Brembo completam um pacote de “preparação” que elevam o desempenho dinâmico da família Leon ao patamar seguinte.

Formentor, só Cupra, e com Diesel na gama

Relativamente ao CUV Formentor, o primeiro modelo exclusivamente desenvolvido para a nova Cupra, esta é uma proposta que aponta àqueles que clientes que não só procuram a performance e dinâmica, como também um automóvel do segmento mais relevante do momento aliado à uma vertente de exclusividade.

Os motores são partilhados com o Leon e tal como ele, chega em outubro ao mercado, para já, apenas na versão topo de gama com 310 cavalos. As restantes versões chegam em 2021 e a gama contará com duas variantes plug-in de 204 e 245 cavalos. Estarão disponíveis sete versões diferentes, com potências que variam entre os 150 e os 310 cavalos e a gama incluirá motores TDI.

Os Cupra Formentor com potência acima dos 245 cavalos designam-se por Formentor VZ, abreviação de “veloz” em castelhano. O topo de gama promete acelerar o ritmo cardíaco do seu condutor com uma aceleração de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos e uma velocidade máxima limitada de 250 km/h.