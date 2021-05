O Ecarshow, evento dedicado a carros elétricos e híbridos, tem início marcado para hoje (28 de maio) e vai prolongar-se até ao próximo domingo (30 de maio). Neste evento, que decorre no Jardim do Arco do Cego no Saldanha, Lisboa, os condutores vão poder ver em primeira mão algumas das principais propostas de carros elétricos e híbridos do mercado. A Seat e a Cupra anunciaram que vão marcar presença e, no caso da Seat, vai poder conhecer de perto o Leon e-Hybrid nas duas carroçarias.

“Para nós faz todo o sentido estarmos presentes neste salão e dar a conhecer a nossa gama Seat e-Hybrid, uma vez que há cada vez mais procura por parte dos clientes que apoiam a mobilidade sustentável”, refere Teresa Lameiras, diretora de marketing e comunicação da Seat Portugal.

Por outro lado, a Cupra vai levar a versão mais desportiva do Leon, o Cupra Leon e-Hybrid, bem como o Cupra Formentor e-Hybrid, a versão eletrificada do primeiro modelo 100% Cupra. Por fim, as duas marcas referem que, para além da exposição destes modelos, vão ter test drives disponíveis de acordo com as normas sanitárias para os visitantes.