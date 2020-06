A presença da Cupra, marca Premium e desportiva da Seat, para lá do universo automóvel continua e está espelhada nesta colaboração com a Marset, especialista espanhol em iluminação.

A Marset venceu o “Prémio Nacional de Design 2015” em Espanha e passa a ser o primeiro parceiro da Cupra com um espaço temporário exclusivo na Casa Seat. Assim, a Cupra reforça a sua presença no mundo do lifestyle com outra marca de Barcelona, com a qual partilha a sua orientação global e que tem também o design contemporâneo como a sua base fundamental.

Após a apresentação de um protótipo na inauguração da Garagem Cupra, em fevereiro passado, as equipas de design das duas empresas criaram a versão final da “Chispa by Marset for Cupra”. Na essência, uma lâmpada portátil, recarregável e sem fios, concebida exclusivamente com a identidade corporativa da marca e que será lançada no mercado em outubro próximo.

Concebida por Joan Gaspar em conjunto com a equipa de design da Cupra, o nome da lâmpada evoca criatividade e inovação, a centelha de luz e combustão. O seu design transmite uma luz quente e quando está acesa, a própria luz ilumina a lâmpada e a cor preta transforma-se em cobre. A estrutura é protegida por uma grelha que gira em torno da fonte luminosa, acrescentando um pormenor de originalidade. Além disso, o Chispa tem um acessório que lhe permite ser pendurado e para que possa ser utilizado no exterior, tem o grau de proteção IP44 que garante a sua impermeabilidade.