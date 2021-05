A Cupra revelou, finalmente, o novo Born, o primeiro 100% elétrico da marca independente espanhola. Com base na plataforma MEB do Grupo Volkswagen, a mesma utilizada no ID.3, esta proposta diferencia-se por uma filosofia mais desportiva e com linhas agressivas e típicas dos modelos com o logo Cupra. Ao vermos as primeiras fotos, dificilmente ficamos com duvidas de que se trata de um carro da marca espanhola.

Para além da utilização da cor bronze em vários detalhes, entre o para-choques dianteiro e o capot surge o nome Cupra. Visto de perfil, apresenta uma silhueta semelhante à do ID.3, mas com um carácter muito próprio. Podendo estar equipado com jantes de 18 até 20 polegadas, diferencia-se por uma saia lateral em preto e um adorno no pilar C que, segundo a marca, pretende dar a sensação de que o tejadilho está a flutuar. Atrás, encontramos a típica assinatura de luz da marca espanhola, ou seja, os farolins interligados por uma barra de luz. Mais em baixo, surge um difusor em preto que confere um visual dinâmico ao modelo 100% elétrico.

Interior Cupra, mas com detalhes ID.3

Passando para o interior, encontramos, mais uma vez, o tom cobre em alguns detalhes, como é o caso das molduras das saídas de ventilação ou consola central. Apesar de receber o volante desportivo Cupra, com dois botões extra na parte inferior dos braços laterais, surge com um painel de instrumentos e manípulo de seleção de velocidade semelhante ao ID.3.

Ao centro, o ecrã de 12” transmite as informações do mais recente sistema de infotainment da marca que é compatível com Apple CarPlay e Android Auto. De referir ainda que a Cupra utiliza materiais reciclados no habitáculo do Born, detalhe esse que se pode verificar nos bancos desportivos que recorrem a um revestimento criado através de plástico reciclado recolhido nos oceanos, uma medida necessária rumo à sustentabilidade.

Três baterias e versão focada na performance

Passando para o lado mais técnico, o Cupra Born pode estar equipado com três capacidades de baterias: 45, 58 e 77 kWh. Estas são divididas pelas diferentes versões com níveis de potência que vão dos 150 cv aos 231 cv. Começando pela versão mais potente, o denominado pack de performance e-Boost, que só chega em 2022, os 231 cv permitem acelerar dos 0 aos 100 km/h em 6,6 segundos com a bateria de 58 kWh ou 7 segundos com a de 77 kWh. Relativamente a autonomia, esta é de 420 km ou 520 km consoante a bateria escolhida.

Passando para a versão de 204 cv, uma solução semelhante à do ID.3, os clientes têm apenas a opção da bateria de 58 kWh que garante 420 km e uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 7,3 segundos. Por fim, a variante de entrada com 150 cv, sempre associada à bateria de menor capacidade, acelera até aos 100 km/h em 8,9 segundos e confere 340 km de autonomia.

ADN Cupra nas afinações

Um dos pontos em que o Cupra Born mais se diferencia do “primo” ID.3 é mesmo na dinâmica de condução. Segundo os representantes da marca espanhola, o chassis conta com uma afinação específica, com principal destaque para a inclusão de um modo de condução desportivo denominado Cupra. Ainda no capítulo da dinâmica, o Born vai contar com direção progressiva.

Por fim, o Cupra Born vai ser produzido em Zwickau, Alemanha, ao lado do Volkswagen ID.3, com início de produção previsto para setembro. Para já ainda não se sabe quando chega aos concessionários nem o preço para o mercado português.