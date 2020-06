Depois do Ateca ter sido renovado, inevitavelmente seguiu-se o Cupra Ateca na linha de renovação em termos de estilo e tecnologia.

Sem nenhuma surpresa, o Ateca recebe o mesmo tratamento do Ateca no que toca ao estilo de base, nomeadamente, a greha dianteira inspirada no Tarraco e no Formentor, faróis redesenhados, mantendo a assinatura luminosa da Cupra e um para choques mais agressivo. Na traseira há luzes LED com indicadores de mudança de direção dinâmicos e novas jantes de 19 polegadas. Adiciona-se a tudo isto, as características próprias desta versão Cupra, como as saias laterais, o alargamento das cavas das rodas e as saídas de escape Akrapovic.

No interior, o painel de instrumentos digital recebe um ecrã de 10.25 polegadas e o sistema de info entretenimento foi atualizado com o HMI (interface homem máquina) a ter um ecrã de 9,2 polegadas sensível ao toque. Os bancos em pele e o volante têm pesponto dourado e há vários detalhes nessa cor.

Mecanicamente, tudo ficou na mesma, ou seja, o bloco 2.0 TSI com 300 CV e 400 Nm permanece, tal como a tração integral 4Drive e a caixa DSG de 7 velocidades. Curiosamente, a Cupra conseguiu melhorar a aceleração 0-100 km/h através da melhoria da afinação do sistema 4Drive. Contas feitas, este exercício é feito em 4,9 segundos (menos 0,3 segundos), mantendo a velocidade máxima de 247 km/h.

Continua disponível no Cupra Ateca o “Launch Control” e o chassis com amortecimento adaptativo (DCC), a calibração da direção e do acelerador foi alterada para melhorar a sensibilidade do condutor. O escape é da Akrapovic, enquanto a travagem vem da Brembo com discos de 18 polegadas como opção.

Finalmente, em termos de segurança, o Cupra Ateca recebem algum equipamento extra: Cruise Control ativo e preditivo, assistência a entrada e saída, “front assist” com travagem pré-acidente e o “Travel Assist”.