O renovado Cupra Ateca ganha renovado estilo exterior, atualização do sistema de info entretenimento com ecrã de 9,2 polegadas, novos sistemas de ajuda á condução e novos volante e bancos específicos Cupra.

O Cupra Ateca foi o primeiro veículo lançado sob a marca Cupra, resultando numa proposta única no mercado, o SUV fora do segmento Premium com os melhores níveis de prestações. Agora, todas estas características foram reforçadas para proporcionar uma proposta ainda superior.

Uma extensa lista de novos elementos e melhorias faz parte das novidades da edição 2020. Um ponto-chave nos argumentos do Cupra Ateca está no recheado equipamento de série, incluindo bancos desportivos tipo “bacquet”, jantes de liga leve de 19 polegadas, sistema de suspensão DCC com amortecedores de firmeza variável e direção progressiva.

Além disto, dispõe de uma variada lista de opcionais como a nova oferta de jantes de liga leve em diferentes cores, um novo volante desportivo que tem integrados o botão de arranque do motor e o da seleção do modo de condução Cupra, travões com assinatura Brembo e sistema de escape do fabricanteAkrapovič, entre outros elementos.

As prestações são semelhantes pois o motor 2.0 TSI de 300 CV e 400 Nm de binário é o mesmo tal como a transmissão de dupla embraiagem DSG de sete velocidades. Merece ainda destaque o sistema de tração integral 4Drive e o sistema de controlo dinâmico de chassis (DCC), que modifica automaticamente a firmeza dos amortecedores de forma instantânea e consoante as condições de tração ou através do comando do condutor, o que permite aos clientes ajustarem as características do comportamento do veículo consoante as suas necessidades.

O Cupra Ateca integra vários sistemas de assistência à condução de forma a garantir a prevenção de acidentes. O novo modelo assegura um elevado nível de conectividade que ajudará os clientes a estarem a par de tudo graças ao acesso tanto através do sistema de infotainment do habitáculo como através dos serviços online específicos do veículo, acessíveis através do cartão SIM integrado.

O Cupra Ateca mede 4.386 mm de comprimento (mais 10 mm em comparação com a anterior geração devido ao novo desenho dos para-choques), com uma distância entre eixos de 2.630 mm, 1.599 mm de altura (-2 mm) e 1.841 mm de largura. As vias dianteira e traseira medem 1.575 mm e 1.549 mm, respetivamente.

Os discos dianteiros ventilados e perfurados de 340 mm (370 mm no caso dos travões Brembo) fazem conjunto com pinças de quatro êmbolos em tom cobre, sendo acompanhados, atrás, por discos de 310mm e pinças convencionais.

A frente tem um redesenhado para choques, bem como novos faróis Full LED. A grelha superior com padrão em ninho de abelha tem o logo Cupra no centro e a moldura com acabamento em alumínio escurecido, enquanto a grelha com os faróis de nevoeiro em cada ponta em nichos específicos. Já na traseira surgem os farolins em LED com indicadores de direção dinâmicos, que proporcionam uma informação mais clara sobre a direção que seguirá o veículo. As quatro saídas de escape acrescentam o detalhe definitivo que reforça o posicionamento do Cupra Ateca como SUV desportivo.