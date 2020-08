Após ter gasto alguns milhões de euros num barco faraónico, Cristiano Ronaldo decidiu alargar a sua garagem e celebrar o segundo título com a Juventus gastando mais 8 milhões de euros num exclusivo Bugatti Cientodieci!

Se quiser ficar boquiaberto com a garagem de Cristiano Ronaldo, basta abrir a mais famosa página de Instagram do mundo e ver os Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Rolls Royce, Mercedes, Chevrolet, enfim, uma longa lista de carros adquiridos pelo jogador português.

O jogador da Juventus adiciona modelos novos à sua coleção a um ritmo quase mensal, seja para celebrar vitórias, seja porque lhe apetece, sim, porque Cristiano Ronaldo pode fazer, realmente, o que lhe apetece. Ora, para celebrar a conquista de mais um “Scudetto”, o segundo consecutivo, Cristiano Ronaldo terá adquirido mais um Bugatti, mas desta feita, um Centidieci, o carro que a Bugati fez para celebrar os 110 anos da casa de Molsheim, com base no Chiron e produzido em apenas 10 exemplares. Equipado com o motor W16 de 8 litros com 1600 CV e aceleração 0-100 km/h em 2,4 segundos e velocidade limitada a 380 km/h. O preço de 8 milhões de euros não foi, claro, impeditivo da compra, nem o número restrito de unidades, pois Cristiano Ronaldo é um cliente preferencial da Bugatti: “Ronaldo faz parte da família Bugatti” como diz o departamento de comunicação da casa francesa que, naturalmente, não comentou a compra. Porém, o Cientodieci só chegará às mãos do português em 2021, juntando-se aos Chiron e Veyron que Ronaldo tem na garagem. Fica agora a expetativa para ver quando é que o carro chega e o português o vai mostrar no Instagram.